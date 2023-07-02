Forbes: с начала года миллиардеры продали акции на $9,3 млрд

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Богатейшие миллиардеры мира продали акции торгующихся в США компаний на $9,3 млрд. Об этом пишет Forbes.

В список попал 21 миллиардер. В их числе сооснователь сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb Джо Геббия, председатель совета директоров и директор по технологиям корпорации Oracle Ларри Эллисон и бывший председатель совета директоров «Walmart» Роб Уолтон.

Уточняется, что миллиардеры «настроены продавать» акции после 2022 года, который бизнесмены считают неудачным. Некоторые избавляются от бумаг компаний, которые они покинули, а другие хотят купить на вырученные средства спортивные команды.

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Айрат Назипов