Объем строительных работ в Татарстане вырос почти на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

За январь — май 2023 года объем работ, выполненных в сфере строительства в Татарстане, в денежном выражении составил 165,78 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 23,8%, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

На Татарстан пришлась почти четверть всего объема строительных работ, выполненных в Приволжском федеральном округе за пять месяцев года. Он оценивается в 710 млрд рублей, что на 18,3% больше, чем в январе — мае 2022 года.

Рост объема строительных работ зарегистрирован почти во всех регионах ПФО. Исключение — Марий Эл, Удмуртия и Пензенская область.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Максимальный рост объема работ в сфере строительства среди регионов Приволжского федерального округа зарегистрирован в Саратовской области — на 57,6%. Он составил 70,34 млрд рублей.

Напомним, по данным на 23 июня, в Татарстане ввели более 2 млн квадратных метров жилья. Это 70% от годового плана.



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Татьяна Демина