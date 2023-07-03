В Татарстане в мае зарегистрировали почти в 4 раза больше организаций, чем ликвидировали

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В мае 2023 года в Татарстане зарегистрировали 492 организации. Это в 3,8 раза больше количества ликвидированных за этот месяц юрлиц, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

Татарстан в конце весны стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа по числу зарегистрированных организаций. На втором месте — Башкирия, 382 компании, на третьем — Нижегородская область (293).

Всего в ПФО за май 2023 года появилось 2 578 новых компаний. Наименьшее число регистраций организаций пришлось на Марий Эл — 45.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Ликвидировали в Татарстане за май 128 юрлиц. По их количеству республика заняла второе место в ПФО, уступив Башкирии, в которой в конце весны прекратили деятельность 140 компаний. На третьем месте — Самарская область: 123 ликвидированных организации.

В целом в 14 регионах Приволжского федерального округа за май прекратили существование 958 компаний. Наименьшее число ликвидаций пришлось на Мордовию — 17.

Напомним, в ноябре прошлого года в Татарстане зарегистрировали 1 067 компаний. Это почти треть (31,4%) от всех появившихся в этом месяце юрлиц в Приволжском федеральном округе.



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Татьяна Демина