В ноябре на Татарстан пришлась почти треть всех регистраций организаций в ПФО
В ноябре 2022 года в Татарстане зарегистрировали 1 067 новых компаний. Это почти треть (31,4%) от всех зарегистрированных в этом месяце юрлиц в Приволжском федеральном округе.
Всего в ПФО в ноябре зарегистрировали 3 402 организации. Меньше всего новых компаний в последний месяц осени 2022 года появилось в Марий Эл (26), в Мордовии (48) и в Кировской области (88).
Напомним, в Татарстане за январь-ноябрь 2022 года юридических лиц ликвидировали больше, чем зарегистрировали: 10 053 и 9 800 соответственно. При этом как по количеству созданных, так и по количеству переставших существовать компаний республика занимает первое место среди 14 регионов Приволжского федерального округа.
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