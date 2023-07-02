Казанцы чаще других россиян стали покупать рыболовные снасти

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани спрос на рыболовные принадлежности вырос за год на 275%. Это самый высокий показатель по стране, пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследования гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

В топ покупаемых рыболовных принадлежностей вошли различные рыболовные коробки, держатели для удилища, лески, прикормки и коробочки для оснастки.

Также столица Татарстана стала одним из лидеров рейтинга по покупке товаров для охоты и рыбалки. Так, спрос на масла для лодочных моторов, клапаны для надувных лодок и другие принадлежности в Казани вырос в два раза (100%). Выше показатель только у Краснодара (+150%) и Челябинска (+138%).

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Президент Федерации рыболовного спорта Татарстана Олег Гарипов раскрыл секреты успешной любительской рыбалки: какие снасти предпочесть, что использовать для наживки, как и чем правильно прикормить рыбу, где предпочтительнее рыбачить и можно ли потом есть пойманную рыбу. Подробности — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов