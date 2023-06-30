Владельцам рекламных конструкций в Казани предоставят отсрочку за III квартал 2023 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани владельцам рекламных конструкций предоставят отсрочку за третий квартал 2023 года, следует из проекта постановления исполкома города.



Таким образом власти поддерживают малый и средний бизнес «в условиях сложной экономической ситуации в России».

Владельцам казанских билбордов нужно будет оплатить 70% суммы, указанной в договоре, до 30 июня 2023 года, остальные 30% — до 31 июля. При соблюдении сроков оплаты пени по задолженности начисляться не будут.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложат на заместителя руководителя исполкома Казани Радика Шафигуллина.

Владельцам казанский рекламных конструкций, установленных по договорам на их установку и эксплуатацию, предоставляли отсрочку платежей и за второй квартал текущего года. Сроки оплаты были по следующему графику: до 31 марта — 50%, и еще 50% — до 30 апреля текущего года.



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Маргарита Головатенко