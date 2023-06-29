Почти половина российских мужчин готовы уйти в декрет

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Почти половина российских мужчин — 49% — потенциально готовы уйти в декрет вместо своих жен. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующий опрос.

Отмечается, что 48% респондентов относятся положительно к тому, что в декрет могут уходить и женщины, и мужчины, а еще 47% воспринимают идею нейтрально.

— Популярность идеи «декретных» отпусков для отцов коррелирует с уровнем образования и величиной дохода семьи. Мужчины с высшим образованием охотнее (55%) обдумывают возможность уйти в отпуск по уходу за ребенком, чем респонденты со средним и неполным средним образованием, — подчеркнула руководитель HR-отдела центрального офиса сети Fix Price Валерия Сумина.

Еще 51% российских мужчин не готов выйти в отцовский декрет. Основной причиной тому стала экономическая целесообразность, поскольку опрошенные зарабатывают больше своих жен.

Напомним, среди казанцев чаще всего конфликты на финансовой почве происходят в тех парах, в которых больше зарабатывает женщина. В этом признались 42% мужей и 34% жен из таких семей.

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Елизавета Пуншева