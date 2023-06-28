Управление ЗАГС татарстанского Кабмина закупит картонные папки с вкладышами почти за 5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Управление ЗАГС Кабмина Татарстана заключило контракт на изготовление и поставку полиграфической продукции для своих нужд. Его стоимость составила 4,72 млн рублей.

В течение пяти дней с момента заключения контракта подрядчик должен разработать оригинал-макета картонной вырубной папки и двух макетов бумажного вкладыша — «Бракосочетание» и «Рождение». Стоимость одной единицы оценивается в 73,75 рубля. Всего их закупается 64 тысячи — 28 тысяч экземпляров вкладыша «Бракосочетание» и 36 тысяч вкладышей «Рождение».

Папка-обложка формата A4+ высекается вырубным штампом, имеющим три биговочных ножа, которые разделяют вырубную площадь по ширине на четыре равные части. Сделана она должны быть из мелованного картона. Вкладыши требуется выполнить из мелованной матовой бумаги.

Финансирование закупки обеспечат из регионального бюджета. Продукцию подрядчик должен доставить в Казань в здание по ул. Ахтямова, 14, где располагается Управление ЗАГС.

В тендере на право заключения контракта участвовал всего один претендент — казанское ООО «Фолиант». Оно и стало победителем, с которым заключен контракт.

ООО «Фолиант» зарегистрировано в Казани в мае 2011 года и занимается полиграфической деятельностью и предоставлением услуг в этой области. Владелец и руководитель — Вадим Казанцев. Уставный капитал компании — 12 тысяч рублей.

За 2022 год доходы ООО «Фолиант» составили почти 19,5 млн рублей. Чистая прибыль оценивается в 2,2 млн рублей, а чистые активы в 4,465 млн рублей.

Напомним, Кабмин Татарстана отложит сокращение предельной численности сотрудников управления записи актов гражданского состояния. Решение планируют реализовать в начале следующего года.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина