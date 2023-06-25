Татарстанские стрелки с ОВЗ успешно выступили на чемпионате России по пара-трапу

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Федерацией пулевой и стендовой стрельбы РТ

Татарстанские стрелки с ограниченными возможностями здоровья успешно выступили на чемпионате России по пара-трапу в Ставрополе.

В мужской категории «на колясках» золото выиграл житель Тетюшского района республики Александр Сахарнов. По итогам квалификации спортсмен показал лучший результат, поразив 106 мишеней из 125 возможных. Стоит отметить, что для него — это уже второй подряд чемпионский титул. До этого он выигрывал всероссийские и международные соревнования по пара-стендовой стрельбе.

Также второй год подряд на пьедестале женских соревнований в категории «на колясках» оказывается Ангелина Минуллина. В прошлом году она была серебряным призером чемпионата России, а в этом году поразила 44 тарелочки и поднялась на ступень выше.

Оба спортсмена тренируются на стрельбище в Тетюшах под руководством тренера Виталия Вахтурова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в 2022 году в Татарстане на территории комплекса «Свияга» прошел чемпионат России по стендовой стрельбе. На соревнованиях бцыли представлены около 200 спортсменов из разных регионов России, которые боролись за призовые места в дисциплинах трап и скит. Детали — в фоторепортаже «Реального времени».



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Максим Кокунин