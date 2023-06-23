Осужденных за мошенничество татарстанцев обязали возместить 62 млн рублей ущерба

Суд Апастовского районного суда Татарстана поддержал требование прокуратуры взыскать с трех осужденных за мошенничество жителей республики 62 млн рублей. Именно такой ущерб был причинен республиканском бюджету.

Как напомнил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, приговор огласили 11 мая 2021 года. Их признали виновными в хищении обманом бюджетных денег, выделенных в качестве субсидий региональным Министерством сельского хозяйства и продовольствия (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Напомним, мошенники обманывали и аграриев, и Минсельхозпрод Татарстана, представляя от имени рядовых хозяйств данные о кредитах в сотни миллионов. Подробности — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов