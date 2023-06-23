В Казани ищут способ сохранить и перенести в парк Шуховские башни

В столице Татарстана планируют сохранить башни на территории Казанского порохового завода, построенные по технологии инженера и архитектора Владимира Шухова, сообщила помощник раиса республики Олеся Балтусова в telegram-канале «Наследие городов».



Эксперты отметили особенную ценность одной из башен, сохранившейся с оригинальным дореволюционным баком. По их словам, в России таких больше нет.

— Ищем аргументы за сохранение башен на территории режимного предприятия, методику реставрации, варианты приспособления, возможно или нет перенести их с территории завода в парк. Все эти вопросы возникли на пути защиты башен, которые уже приговорены из-за аварийного состояния Ростехнадзором по результатам обследования, — указала Балтусова. Она отметила, что заявление на выявление и постановку на охрану Шуховских башен уже отправлено.

Также эксперты указали, что завод не обязан реставрировать башни, не стоящие на госохране как наследие. Однако, если постановка на госохрану будет оплачена из бюджета или спонсором, башни можно будет перенести.

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Маргарита Головатенко