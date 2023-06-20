Минпромторг России планирует сдать более 170 отечественных пассажирских судов до 2035 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал о планах до 2035 года сдать 175 пассажирских судов отечественного производства. Об этом сообщает ТАСС.



— Всего до 2035 года перспективный план строительства предусматривает сдачу 175 пассажирских судов. При этом отечественные верфи имеют достаточные мощности, чтобы выполнить дополнительные заказы, — уточнил Денис Мантуров.

Также Минпромторг предложил проработать возможность выделения субсидий производителям на предоставление скидок по наиболее критическим комплектующим в судостроении:

— До выхода на массовое серийное производство нам важно обеспечить референции и ценовую конкуренцию с поставщиками из дружественных стран. Пользуясь конъюнктурой, они зачастую демпингуют, чтобы занять наш рынок.

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Маргарита Головатенко