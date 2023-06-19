С нотной грамотой по Брайлю: «НеЗаМи» откроет музыкальную школу для незрячих детей

Минкульт Татарстана готовится учредить специальную музыкальную школу для незрячих детей в Казани

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Как выяснило «Реальное время», в Казани может открыться первая в республике специализированная музыкальная школа для слепых и слабовидящих детей — ей присвоят статус государственного бюджетного учреждения дополнительного образования республики. Министерство культуры РТ и благотворительный фонд помощи детям-инвалидам «НеЗаМи» согласовали общую концепцию: в ней смогут обучаться 35-40 ребят, а руководителем станет музыкант-сподвижник Дмитрий Бикчентаев. «В предыдущие два года мы всеми силами старались ему помогать — гранты, субсидии, а теперь выходим на принятие системного решения», — сообщила «Реальному времени» министр культуры Ирада Аюпова. Начальная музыкальная подготовка даст шанс воспитанникам школы обрести профессию на всю жизнь.

Им ни за что не попасть в музыкальную школу

Любое искусство, будь то музыка, литература или живопись, обычно начинают постигать в раннем детстве, но незрячие дети с самого начала лишены возможности обучаться на музыкальных инструментах. Казанские музыкальные школы, как правило, не принимают их ни по одному классу инструмента, рассказывают родители центра «НеЗаМи». Их детям отказывают в поступлении из-за того, что слепые и слабовидящие, хоть и обладают музыкальным слухом, не смогут освоить нотную грамоту обычным способом.

Особым детям нужна специальная нотная грамота по Брайлю, то есть ноты с рельефно-точечным шрифтом. Но тут «подстерегает» другая неприятность: преподаватели не умеют читать брайлевский шрифт, поэтому не смогут объяснить азы дисциплины своим ученикам и доверительные отношения между ними не сложатся. Отсюда замкнутый круг — как бы не был одарен особенный ребенок, ему ни за что не попасть в музыкальную школу, отмечают родители.

— На самом деле, детей с инвалидностью принимают в музыкальные школы, но обучение для слепых идет на слух, а не по нотам, — заметил музыкант, сооснователь музыкального центра «НеЗаМи» Дмитрий Бикчентаев. — Но верно, что слепые не могут пользоваться обычными нотами, а преподаватели не владеют Брайлем.

Фото: realnoevremya.ru

Спецшкола размером в один учебный класс

Основатели казанского благотворительного фонда помощи детям-инвалидам «НеЗаМи» на протяжении 10 лет самостоятельно обучали незрячих детей музыке, а когда их первые воспитанники окончили консерваторию и стали профессиональными музыкантами, выступили с инициативой учреждения специализированной музыкальной школы для слепых и слабовидящих детей. Соответствующее обращение в адрес Рустама Минниханова направил сооснователь фонда Дмитрий Бикчентаев. Весной этого года он получил положительную резолюцию.

На этой неделе руководство Министерства культуры РТ согласовало общую концепцию, утвердив присвоение школе статуса государственного бюджетного учреждения дополнительного образования республики, рассказал «Реальному времени» музыкант. Она небольшая и рассчитана на подготовку всего 35-40 детей разного возраста. Штатная численность — 19 педагогов и специалистов. Из них — 7 преподавателей по обучению игре на фортепиано, флейте, гитаре и народных инструментах, а также по вокалу. Отдельный преподаватель — для обучения детей нотной грамоте по Брайлю, так как серьезная музыкальная подготовка без нее просто невозможна.

— Учебное заведение будет оснащено программами для перевода плоскопечатных нот в шрифт Брайля, — специально подчеркнул Дмитрий Бикчентаев. — И в дальнейшем учебники и пособия будут печататься на специальных принтерах для незрячих учеников.

Основу педагогического коллектива школы составят преподаватели студии «НеЗаМи» и участники одноименного вокально-инструментального ансамбля. Тотально незрячие, но музыкально прекрасно подготовленные участники ансамбля «НеЗаМи» имеют четыре года опыта преподавания музыки себе подобным с прекрасными результатами. При них должны работать тьюторы, помогать во время урока и ученику, и педагогу. Ими станут родители преподавателей и основатели БФ «НеЗаМи» Татьяна Ненастина, Флера Залялиева и Юлия Минуллина.

— Они прошли многолетний путь подготовки со своими детьми и у них огромный опыт в помощи на уроках музыки. Они же будут обучать параллельно и родителей учеников студии, как заниматься с детьми дома, — пояснил Дмитрий Бикчентаев.

В дополнение к ним привлекаются трое зрячих преподавателей, владеющих музыкальной грамотой по Брайлю.

Учебное заведение будет оснащено программами для перевода плоскопечатных нот в шрифт Брайля, специально подчеркнул Дмитрий Бикчентаев. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Если эта концепция будет одобрена, школа сможет принять 35—40 детей. «Больше мы не осилим, так как каждый такой ребенок требует больше времени на обучение, чем нормотипичный», — рассказал сооснователь фонда.

Среди незрячих детей немало тех, кто хочет заниматься вокалом и музыкой, но многие из них обладают «двойной» и «тройной» инвалидностью (слепота + ДЦП + задержка развития), объясняет он. По этой причине они медленнее усваивают учебный материал, а иногда и теряют полученные навыки. Но чем раньше начать заниматься музыкой, тем выше вероятность развить у этих детей музыкальные способности. «К сожалению многие родители, имеющие детей с нарушением зрения, даже не подозревают, какой потенциал развития заложен в их детях. Сначала наш проект, а теперь и школа помогут раскрыться этим детям», — уверен Бикчентаев.

Стать музыкантом или массажистом

Откроется ли музыкальная школа с 1 сентября или вопрос о ее открытии перейдет на 2024 год, пока окончательно не определено.

— Мы надеемся, что с 1 сентября эта история заработает, — оптимистично настроена министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. — Поступило письмо Минфина по согласованию объемов финансирования, но распоряжения Кабмина РТ пока нет.

Обычно обучение в начальной музыкальной школе рассчитано на 4 года, но заложат ли ей бюджетное финансирование на такой срок, остается пока неясным. Тем не менее глава Минкульта РТ позитивно оценивает сам факт обсуждения инициативы. По ее словам, давно пора переходить от разовых финансовых «инъекций» к постоянному финансированию.

— В предыдущие два года старались помогать Дмитрию Бикчентаеву. В один год была грантовая поддержка, на другой год — отдельная целевая субсидия. Так не годится — все время зависеть от воли случая. Мы прекрасно понимаем, что нужно твердое бюджетное финансирование. Теперь выходим на принятие системного решения, — сообщила «Реальному времени» министр культуры республики Ирада Аюпова.

Начальная музыкальная подготовка даст шанс воспитанникам школы обрести профессию на всю жизнь. Благотворительный фонд «НеЗаМи» назван в честь одноименного вокально-инструментального ансамбля, в котором выступают незрячие молодые музыканты Владимир Ненастин, Диляра Залялиева и Булат Минуллин. Они научились играть благодаря человеку с большим сердцем, музыканту и композитору Дмитрию Бикчентаеву. Молодые люди окончили Казанскую консерваторию, а девушка — аспирант филологического факультета КФУ. Ребята из ансамбля умеют играть на 15 с лишним музыкальных инструментах, помогают обучать незрячих детей в студии на Дементьева, 5. По словам родителей особенных детей, концерты «НеЗаМи» вдохновляют их и помогают понять, что инвалидность ребенка не является приговором, а трудолюбие и преданность своему делу позволяют добиться колоссальных результатов.

Благотворительный фонд «НеЗаМи» назван в честь вокально-инструментального ансамбля «НеЗаМи». Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Минфин потребовал общеобразовательную программу подготовки

Общая административная схема согласована, но остались расхождения с Минфином РТ по объему финансирования школы. Для расчета нормативной нагрузки финансисты настаивают на предоставлении общеобразовательной программы, соответствующей федеральным стандартам обучения. Решить этот вопрос непросто, ведь на протяжении 10 лет они обучали детей по собственным методикам, придумывая подходы прямо на ходу, так как ни программ, ни пособий для таких учеников нет до сих пор.

— Не сошлись в одном — по каким образовательным стандартам обучать, — рассказывает Дмитрий Бикчентаев, по мнению которого, применить единые федеральные подходы к обучению этих детей невозможно, так как уровень их развития сильно разнится. — Каждый незрячий ребенок — это как «белый лист», неизвестно, что из него получится. Может быть, он через 10 лет будет учиться в консерватории, а может быть через два месяца по состоянию здоровья прервет обучение и вынужден будет уйти из школы. Длительность обучения такого ребенка напрямую зависит от состояния его здоровья.

Кроме того, учеников с «двойной» и «тройной» инвалидностью сложнее обучать, так как дети с ДЦП быстро теряют навыки. «Какие стандарты к ним применить?» — недоумевает Бикчентаев. Тем не менее в Минфине РТ ломают голову над тем, как рассчитать нормативы для финансирования специальной школы, если не будет представлена программа обучения.

— Мы надеемся на согласование, ставки просчитаны. Я надеюсь, что все будет хорошо, — заверила Ирада Аюпова.

На протяжении 10 лет детей обучали по собственным методикам, придумывая подходы прямо на ходу. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Экият» — в резерве

Немало копий было сломано и над тем, где разместить специальную музыкальную школу. Сейчас музыкальная студия работает на собственной территории на улице Дементьева, 5 в Авиастроительном районе Казани. В качестве одного из вариантов рассматривалось здание ГБУ «Детский центр «Экият» в центре Казани (ул. Петербургская, 57). «Министерство культуры полностью поддержало наш проект, мы решили остаться у себя «дома», — рассказал Дмитрий Бикчентаев. — Это 120 квадратных метров, здесь полный комплект инструментов для работы. Есть звук, кухня, где дети могут пообедать. Многие проводят на занятиях по несколько часов в день, а кто-то приходит на полный день. Эти дети должны отдыхать».

Правда, теснота ощущается. «Если мы занимается с 12 детьми, значит в квартире находится как минимум 24 человека. Ведь такой ребенок всегда приходит в сопровождении мамы или бабушки», — рассказывают родители. «Конечно, если бы это был центр города, было бы удобнее. Но мы здесь обжились, много наших денег вложено в ремонт».

Глава Минкульта РТ согласилась с таким вариантом. «НеЗаМи» — это все-таки отдельный проект, — рассказала она. — Мы настаиваем на том, чтобы это было самостоятельное музыкальное учреждение», — заключила она. По ее словам, осталось пройти согласование с Минфином РТ и другими ведомствами, которые согласовывают финансирование ГБУ.

— На заседании с замминистра Адгамовой и Козыревой мы нашли полное взаимопонимание. Осталось продвинуть бумаги, и надеюсь, что к сентябрю мы откроемся. Но точные сроки открытия зависят от людей, которые вершат финансовые дела, — пояснил Дмитрий Бикчентаев.

Нужны ли какие-то исходные данные для поступления в специальную музыкальную школу, поинтересовалось «Реальное время» у будущего руководителя. «К нам приводят ребенка, и мы пытаемся наладить с ним контакт. В дальнейшем все зависит от того, как к этому будут относиться родители. Мы находимся на краю света, в Авиастроительном районе Казани. И сейчас к нам приезжают из Юдино, Волжска, с Горок, поселка Званка. У многих уходит по два часа на дорогу только в одну сторону. Если ребенка будут регулярно привозить на занятия, то творческие способности ребенка обязательно раскроются», — заверил Дмитрий Бикчентаев.

В России действует всего три музыкальные инклюзивные школы, которые принимают детей-инвалидов. Самая крупная — в Армавире Краснодарского края, где обучаются 98 незрячих детей вместе с 200 здоровыми.

