ТАСС: Samsung продолжит обслуживать устройства, купленные пользователями в России
Компания Samsung продолжит обслуживание устройств, купленных в России, сообщил ТАСС источник.
— Любые возможные ограничения никак не повлияют на сервисную деятельность компании в России, пользователи по-прежнему смогут обращаться в сервисные и контакт-центры компании, — сказал собеседник агентства.
По его словам, компания продолжила обслуживать и поддерживать российских клиентов компании и при приостановке продаж.
Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что Минцифры и Минпромторг России обсуждают запрет параллельного импорта мобильных устройств Samsung и LG. Он пояснил, что в процессе обсуждения — запрет на параллельный импорт тяжелого компьютерного оборудования и смартфонов. Шадаев отметил, что есть китайские аналоги, которые не уступают корейской технике.
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