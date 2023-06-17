ТАСС: Samsung продолжит обслуживать устройства, купленные пользователями в России

Компания Samsung продолжит обслуживание устройств, купленных в России, сообщил ТАСС источник.



— Любые возможные ограничения никак не повлияют на сервисную деятельность компании в России, пользователи по-прежнему смогут обращаться в сервисные и контакт-центры компании, — сказал собеседник агентства.

По его словам, компания продолжила обслуживать и поддерживать российских клиентов компании и при приостановке продаж.

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что Минцифры и Минпромторг России обсуждают запрет параллельного импорта мобильных устройств Samsung и LG. Он пояснил, что в процессе обсуждения — запрет на параллельный импорт тяжелого компьютерного оборудования и смартфонов. Шадаев отметил, что есть китайские аналоги, которые не уступают корейской технике.



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Маргарита Головатенко