Глава Минцифры: госкомпании с 2025 года должны будут заменить часть IT-решений разработками России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 1 января 2025 года все государственные компании должны будут заместить отечественными разработками операционных систем, офисного пакета, систем виртуализации и систем управления баз данных, сообщил ТАСС глава Минцифры РФ Максут Шадаев.



— У нас президентом было подписано поручение 12 июня о том, что по всем госкомпаниям к 1 января 2025 года обеспечить тотальное замещение операционных систем, офисного пакета, систем виртуализации, систем управления баз данных.

Шадаев отметил, что это может создать дополнительный спрос на отечественные разработки.

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Маргарита Головатенко