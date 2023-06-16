В России в течение трех лет могут отказаться от расчетов Visa и Masterсard

В России в течение трех лет могут полностью исчезнуть расчеты с помощью платежных систем Visa и Masterсard. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявила первый заместитель председателя Центрального банка Ольга Скоробогатова.

— Доля Visa и Masterсard падает. Я думаю, на горизонте трех лет мы, действительно, будем внутри страны рассчитываться только своими платежными решениями, — считает она.

По словам Скоробогатовой, в течение пяти лет международная платежная инфраструктура перейдет со SWIFT на региональные платформы.

В марте министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что отключение России от международных систем SWIFT, Mastercard и Visa не повлияло на стабильность внутренних переводов. Он напомнил, что в России действует собственная система передачи финансовых сообщений, созданная Центробанком.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева