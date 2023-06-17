За неделю в Татарстане подорожали яблоки, сахар и колбаса

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане с 5 по 13 июня подорожали некоторые продукты питания, в том числе сахар-песок и яблоки. Без изменений за неделю осталась средняя цена говядины (479,77 руб./кг) и ржаного и ржано-пшеничного хлеба (58,61 руб./кг).

Заметнее всего с 5 по 13 июня в Татарстане подорожала столовая свекла. Средняя цена этого овоща выросла на 7,34%, до 43,17 рубля за килограмм.

На другие продукты питания динамика роста средних цен в Татарстане сложилась следующим образом:

яблоки — на 4,84%, до 98,18 руб./кг;

сахар-песок — на 3,22%, до 65,2 руб./кг;

полукопченая колбаса — на 2,2%, до 522,94 руб./кг;

свинина (кроме бескостного мяса) — на 1,55%, до 264,65 руб./кг;

вареная колбаса — на 1,39%, до 399,72 руб./кг;

куры (кроме куриных окорочков) — на 1,28%, до 178,03 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Также в республике подорожала баранина (кроме бескостного мяса), питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности и соль. Минимально выросли средние цены на маргарин, сухие молочные смеси для детского питания, черный байховый чай, шлифованный рис и пшено, подсчитали в Татарстанстате.

Также в Татарстане с 5 по 13 июня помимо столовой свеклы подорожали и другие овощи «борщевого набора». Средняя цена моркови выросла — на 6,09%, а картофеля — на 4,93%.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина