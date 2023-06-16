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За 2022 год российские производители подали более 90 тысяч заявок на регистрацию товарных знаков

15:32, 16.06.2023
За 2022 год российские производители подали более 90 тысяч заявок на регистрацию товарных знаков
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За 2022 год российские производители подали свыше 90 тысяч заявок на регистрацию товарных знаков. Такие данные, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, озвучил президент России Владимир Путин.

скриншот realnoevremya.ru с трансляции ПМЭФ

Напомним, аналитическая служба «Реального времени» регулярно исследует заявки от предпринимателей Татарстана в Роспатент и обнаруживает там много весьма любопытных тенденций. Еженедельные подборки — в специальном сюжете интернет-газеты.

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Татьяна Демина
БизнесОбществоВласть Татарстан

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