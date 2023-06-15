KazanExpress продаст склад девелоперу UD Group, но останется арендатором
KazanExpress продаст девелоперу UD Group склад, который расположен на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (СММЛЦ). После завершения сделки, KazanExpress останется долгосрочным арендатором, а новый владелец обеспечит управление объектом.
Это первая сделка в формате продажи с обратной арендой в Татарстане.
В планах KazanExpress — строительство еще семи новых складских корпусов общей площадью до 200 000 кв. м и площадью хранения более 1 000 000 кв. м. Сумма инвестиций в первую очередь проекта оценивается более чем в 3,5 млрд рублей, объем последующих вложений в строительство может составить более 9 млрд рублей.
В апреле «Реальное время» писало, что аренда складской недвижимости в Татарстане может подорожать вдвое к 2026 году. Как отмечала управляющий партнер Perfect RED Елена Стрюкова, инвесторы не торопятся строить новые складские комплексы в республике. Подробности можно прочитать в материале интернет-газеты.
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