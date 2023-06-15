KazanExpress продаст склад девелоперу UD Group, но останется арендатором

Фото: предоставлено realnoevremya.ru UD Group

KazanExpress продаст девелоперу UD Group склад, который расположен на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (СММЛЦ). После завершения сделки, KazanExpress останется долгосрочным арендатором, а новый владелец обеспечит управление объектом.

Это первая сделка в формате продажи с обратной арендой в Татарстане.



Фото: предоставлено realnoevremya.ru UD Group

В планах KazanExpress — строительство еще семи новых складских корпусов общей площадью до 200 000 кв. м и площадью хранения более 1 000 000 кв. м. Сумма инвестиций в первую очередь проекта оценивается более чем в 3,5 млрд рублей, объем последующих вложений в строительство может составить более 9 млрд рублей.

В апреле «Реальное время» писало, что аренда складской недвижимости в Татарстане может подорожать вдвое к 2026 году. Как отмечала управляющий партнер Perfect RED Елена Стрюкова, инвесторы не торопятся строить новые складские комплексы в республике. Подробности можно прочитать в материале интернет-газеты.



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Айрат Назипов