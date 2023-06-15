Казанцам объяснили, почему в этом году бабочки появились раньше комаров

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова

В КФУ объяснили, почему бабочки в этом году появились раньше комаров. Об этом рассказал доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев.

По его словам майские жуки в этом году появились уже в апреле, как и некоторые виды бабочек. А вот массовый вылет комаров только ожидается. Это связано с засушливой весной и холодной первой половиной июня.

— К концу месяца будет спад активности клещей, а вот массовый вылет комаров только ожидается. <...> Комары любят, чтобы было тепло и влажно. Эти насекомые находятся в куколках в водоемах и не становятся взрослыми, если условия неподходящие, — пояснил Шулаев.



И, наоборот, теплая сухая весна пришлась по нраву некоторым видам бабочек: их начали замечать уже в апреле. Однако сейчас, из-за похолодания, лёт бабочек немного задержался.

В заключение эксперт напомнил, что в связи с глобальным потеплением в Татарстане все чаще стали появляться южные виды насекомых, которые активно продвигаются на север.

Первого богомола в республике заметили в 2006 году. Сейчас богомолов можно увидеть в парках, скверах и даже на остановках общественного транспорта.

В Татарстане на профилактические обработки открытых территорий от грызунов, клещей и личинок малярийных комаров ежегодно выделяют около 38 миллионов. Они проводятся на кладбищах, в летних лагерях, в парках, скверах и прочих местах массового пребывания людей каждый год и организуются местными властями.



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Илина Хакимова