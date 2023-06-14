Эксперты предложили ввести в школах уроки по стрельбе и защите от биоугроз

В школах предложили усилить начальную военную подготовку, с инициативой выступили эксперты Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ), сообщает «РИА Новости».



В обращении на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина указывается, что Россия существует в реалиях с «беспрецедентным экономическим и санкционным давлением со стороны недружественных стран». Подчеркивается, что конкуренция в сфере экономики и политики переросла в боевое столкновение с перспективой применения ядерного и биологического оружия, ряд российских регионов — под обстрелами, есть случаи деятельности диверсионных групп противника в мирных населенных пунктах.

В качестве меры противодействия эксперты призывают к «всеобщей экономической и социальной мобилизации». Одной из мер они видят введение в школьную программу для старшеклассников обязательных уроков, на которых они смогут научиться стрельбе и защите от химических атак и биологических угроз.

— Растущая угроза безопасности нашего государства требует безотлагательных мер по формированию у населения первичных навыков самообороны и деятельности по сохранению жизни в условиях ядерной и биологической катастрофы, — считают в ИСИРГИ.

Глава института Максима Петунин отметил, что предложенная практика — не новаторская. Программа начальной военной подготовки существовала в СССР, а с момента его распада сохранилась в ряде государств постсоветского пространства. Подобные программы уже реализуются в нескольких недружественных странах, расположенных на границе России. Так, с 1 сентября 2022 года уроки стрельбы стали обязательными в польских школах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани представили учебник ОБЖ для старшеклассников, в который включили модуль «Элементы начальной военной подготовки». Его показали на международном форуме министров образования «Формируя будущее». В модуле школьникам рассказывают о строевой подготовке и воинском приветствии, правилах обращения с пехотным окружением, действиям в общевойсковом бою, включая оказание первой помощи. Учебник содержит параграфы, которые посвящены основам обороны государства.

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Маргарита Головатенко