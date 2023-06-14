В Казани сегодня ожидается до +23 градусов

В среду, 14 июня, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +21 до +23 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +19 до +24°С.



Синоптики также прогнозируют в Казани северо-восточный ветер. Его порывы могут достигать 5—10 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в Татарстане на этой неделе ожидается постепенное потепление. К концу семидневки дневные температуры могут достигнуть +28 градусов.



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Татьяна Демина