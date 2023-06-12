Психолог дала рекомендации по улучшению интуиции

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Интуиция — это инструмент, заложенный природой в каждом человеке, но степень ее развития у разных людей разная. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог и энергопрактик Юлия Погребинская.

— Хорошая интуиция базируется в первую очередь на эмпатии. Если присутствует намерение развивать интуитивные способности, необходимо начать с того, чтобы уделять своей персоне меньше внимания и больше переключаться на других людей, их чувства и состояния. Эмпатия — это не только природное качество, но и навык, который нарабатывается. Когда мы смещаем фокус внимания с эгоцентризма и начинаем подмечать окружающие нас нюансы, мы расширяем свои способности восприятия, — отметила психолог.

Погребинская отмечает, что «интуиция означает видеть реальность такой, какая она есть, а для этого нужно разрушить множество иллюзий».

— Прежде чем развивать эти способности, стоит отдавать себе отчет: готовы ли вы видеть мир и людей не такими, какими привыкли, а многогранными и порой очень неудобными. Решительное намерение видеть все, как есть, часто открывает внутренние «поры» и автоматически делает нас более восприимчивыми к тому, что происходит вокруг нас. Развивая интуицию, мы становимся более тонкими и чувствительными, — подчеркнула эксперт.

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Елизавета Пуншева