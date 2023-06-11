«За брак — 15 тысяч, за отцовство — 10": в Казани осудили фиктивных жен и мужа иностранцев

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В Татарстане вступил в силу приговор в отношении группы организаторов незаконной миграции путем регистрации в ЗАГСе недостоверных сведений о брачных узах и общих детях. Условный срок в 4 года получила сводившая иностранцев с подставными невестами и женихом «сваха» Азада Бабаева, по данным «Реального времени» ее признали виновной в пяти эпизодах преступлений.



Согласно приговору Авиастроительного суда Казани, целью фиктивных брачных уз были временные разрешения для граждан республики Узбекистан на временной проживание РФ, без учета квоты. Первый эпизод дела имел место еще в декабре 2020-го. Судом установлено, что тогда Бабаева предложила роль невесты для жительницы пригорода Казани Вероники Первушиной, и та согласилась стать женой незнакомца за 15 тысяч рублей. Супруга видела лишь пару раз — когда с Бабаевой подавала документы в ЗАГС и позже — документы об установлении отцовства и присвоении своему ребенку отчества фиктивного мужа, за что получила еще 10 тысяч рублей.

Отцом второго своего ребенка Первушина еще за 10 тысяч назвала другого гражданина Узбекистана. В суде этой женщине за три эпизода участия в незаконной миграции дали 3 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Еще по два года получили Наталья Кислицына и Александр Ведерников, также успевшие вступить в фиктивные семейные отношения с мигрантами.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Также суд взыскал с двух подставных жен и мужа по 22 тысячи рублей на оплату услуг назначенных государством адвокатов.

Приговор из осужденных обжаловала лишь Бабаева, утверждая, что лишь оказывала юридическое сопровождение иностранцам при регистрации браков и установлении отцовства и ни с кем в предварительный сговор не вступала. Ее адвокат в Верховном суде Татарстана называл приговор незаконным и несправедливым, просил о снисхождении к своей клиентке. В итоге апелляционная инстанция смягчила наказание Бабаевой — согласилась с назначением ей 4 лет лишения свободы условно, но сократила испытательный срок до 2 лет.