В Казани на пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Вечером, в субботу, в многоквартирном доме Казани на проспекте Ямашева №61 произошел пожар, горела трехкомнатная квартира на 7 этаже 15-этажного дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Площадь пожара составила 12 кв.м.

Пожарные обнаружили в горящей квартире, вынесли и передали медикам скорой помощи мужчину в бессознательном состоянии. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мужчина скончался.

— Причина пожара устанавливается, — добавили в пресс-службе.

На прошлой неделе в Бугульме на пожаре в квартире многоквартирного дома №16 по ул. Подгорной погиб 41-летний мужчина. Сообщение о ЧП поступило на пульт пожарной охраны в 4.32. Подразделения Бугульминского пожарно-спасательного гарнизона реагировали по рангу пожара №1.

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Илина Хакимова