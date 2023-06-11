Размещением в Казани информации о туристской привлекательности Санкт-Петербурга займутся москвичи

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Размещением имиджевой информации о туристской привлекательности Санкт-Петербурга на объектах транспортной инфраструктуры и на транспорте Казани займется московская компания, выяснило «Реальное время». Контракт заключили с ООО «Симплисити».

Помимо Казани, имиджевая информация о туристской привлекательности Санкт-Петербурга появится в Москве и Нижнем Новгороде. Увидеть ее можно будет в июле, сентябре и октябре 2023 года.

По контракту в Казани будут курсировать по три автобуса экскурсионного маршрута, на задних бортах которых разместят имиджевую информация о туристской привлекательности Санкт-Петербурга. Они должны проходить через площадь Габдуллы Тукая, Старо-Татарскую слободу, Суконную слободу, Булак, «Дом татарской кулинарии», собор Петра и Павла, площадь 1 Мая, Центр семьи «Казан», «Ак Барс Арену», ЦПКиО им. Горького, Госсовет Татарстана, Кремлевскую набережную и Лядской сад.

На заключение контракта было три претендента. Одна компания предложила за свои услуги 34,5 млн рублей, две другие — по 34 млн рублей.

Стоимость контракта в итоге составила ровно 34 млн рублей. В ходе закупки он подешевел более чем на полмиллиона. Начальная цена контракта составляла 34,77 млн рублей.

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Татьяна Демина