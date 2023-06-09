В России возбудили первое исполнительное производство с помощью программы-робота

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России с помощью автоматизированной программы возбудили первое исполнительное производство в отношении должника. Судебные приставы участие в процессе не принимали, сообщает пресс-служба ФССП.

Эксперимент провели на базе пилотного отделения судебных приставов Управления ФССП России по Рязанской области. В дальнейшем в автоматическом режиме планируется выносить документы об окончании, прекращении и приостановлении исполнительных производств, о взыскании исполнительского сбора и отмене установленных должникам ограничений.

В Федеральной службе судебных приставов объяснили, что таким образом реализуется закон, по которому в автоматическом режиме можно выносить процессуальные документы в случаях, где допускается безусловное принятие таких решений. По задумке властей, это должно ускорить и оптимизировать процессы.

Напомним, судебные приставы в России сталкиваются с большой нагрузкой. В Татарстане, например, в 2022 году на одного судебного пристава-исполнителя приходилось в среднем более 8 тысяч исполнительных производств.



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Татьяна Демина