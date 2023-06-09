В Казани бизнесмена из «дела замглавы Ростехнадзора» обвинили в подкупе свидетеля

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», предполагаемый подельник бывшего замглавы Поволжского управления Ростехнадзора Александра Игонова теперь обвиняется не только в мошенничестве и незаконном образовании юрлица. Директору фирмы «Винстрой» Валерию Никитенко предъявлено обвинение в подкупе свидетеля.



По версии МВД, в период с апреля по декабрь 2022-го, до своего ареста, Валерий Никитенко, желая остаться в деле лишь свидетелем, «убедил свидетеля Камалова дать ложные показания, что он является директором и учредителем «Спектрстрой» и самостоятельно принимал все значимые решения в отношении этой фирмы». Способом убеждения стали не только слова, но и денежные переводы на лицевые счета свидетеля-директора на общую сумму 100 тысяч рублей, при этом Камалов на деле был подставным руководителем, считают следователи.

Данный эпизод с подкупом свидетелей ради склонения его к недостоверным показаниям вменен лишь Никитенко. Его адвокат от комментариев по этому и другим обвинениям пока воздерживается.

Саму фирму «Спектрстрой» силовики в обвинении называют незаконно образованной и подконтрольной всем троим фигурантам дела.

Напомним, по версии ГСУ МВД Татарстана, на посту замглавы управления Ростехнадзора Александр Игонов, вопреки интересам службы, из корысти, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников московского ООО «Группа «Энергострой» навязал заключение «экономически невыгодного» договора с фирмой «Спектрстрой». Предметом договора были услуги строительного аудита Казанской ТЭЦ-1 (филиал «Татэнерго») по завышенной стоимости. Период преступления — с 31 января 2020 года по 16 августа 2021 года. Похищенное в МВД оценили в 5 миллионов 250 тысяч рублей.

Именно по этому эпизоду о мошенничестве в июле прошлого года были арестованы Игонов и замдиректора Казанского вертолетного завода Ильдар Мустафин, а через несколько месяцев и Никитенко. В данный момент всем троим уже предъявлено окончательное обвинение по 7 эпизодам и 5 статьям Уголовного кодекса РФ.

При этом в одном из новых эпизодов фигурирует другой «навязанный» контракт в 29 млн рублей. О финальной редакции обвинения Игонову, Мустафину и Никитенко и возражениях защиты — в материале «Реального времени».