WhatsApp дал возможность редактирования отправленных сообщений в течение 15 минут

Мессенджер WhatsApp добавил возможность редактирования сообщений в течение 15 минут после отправки, сообщает RT.



— Чтобы у вас было больше контроля над своими переписками, мы добавили возможность редактирования отправленных сообщений... Просто нажмите на него и удерживайте, а затем выберите «Изменить» в появившемся меню, — сказано в заявлении.

Функционал уже начали внедрять в мессенджер, в ближайшие две недели он станет доступен всем пользователям. Собеседники увидят, что сообщение меняли — оно будет отмечено соответствующим образом. История исправлений не будет доступна.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В популярном мессенджере WhatsApp может появиться возможность отправлять видеосообщения. Согласно грядущим обновлениям, пользователи мессенджера смогут записывать и отправлять короткие видеосообщения длительностью до 60 секунд.

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Маргарита Головатенко