В WhatsApp могут появиться видеосообщения

В популярном мессенджере WhatsApp может появиться возможность отправлять видеосообщения. Этой информацией поделились специалисты с сайта WABetaInfo. Нововведение обнаружили в бета-версии мессенджера под номером 23.6.0.73 для устройств на базе iOS.

Согласно грядущим обновлениям, пользователи мессенджера смогут записывать и отправлять короткие видеосообщения длительностью до 60 секунд.



Так же сообщается, что эти сообщения будут защищаться сквозным шифрованием, а это значит, что никто, в том числе сотрудники WhatsApp, не смогут получить доступ к этой информации.

Когда обновление станет доступным более широкому кругу пользователей пока ничего не известно.

В конце февраля сообщалось, что WhatsApp создает функцию, благодаря которой пользователи смогут планировать звонки в групповых чатах. Данная функция позволит пользователям мессенджера выбирать название, планировать дату и время звонка. Также участникам звонка будут приходить уведомления о его создании и начале.

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Илина Хакимова