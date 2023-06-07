В Татарстане будут судить депутата по обвинению в растрате

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении депутата Совета Сарабикуловского сельского поселения Лениногорского района и бывшего директора ООО «Сатурн-Урал». 57-летнюю женщину обвиняют в растрате.

Как рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по Татарстану Андрей Шептицкий, история уголовного дела началась в 2019 году. В августе к обвиняемой обратились знакомые с просьбой дать им деньги в долг. Своих средств у депутата не было, и она перевела деньги на свой счет с расчетного счета компании и передала их подругам.

Свою вину женщина признала. Выяснилось, что ранее она уже была осуждена за присвоение вверенных средств. В ближайшее время дело будут рассматривать в суде.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении 35-летнего начальника юридического отдела МУП «Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Нижнекамска». Его обвиняют в покушении на мошенничество.

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Айрат Назипов