В Татарстане будут судить депутата по обвинению в растрате
В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении депутата Совета Сарабикуловского сельского поселения Лениногорского района и бывшего директора ООО «Сатурн-Урал». 57-летнюю женщину обвиняют в растрате.
Как рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по Татарстану Андрей Шептицкий, история уголовного дела началась в 2019 году. В августе к обвиняемой обратились знакомые с просьбой дать им деньги в долг. Своих средств у депутата не было, и она перевела деньги на свой счет с расчетного счета компании и передала их подругам.
Свою вину женщина признала. Выяснилось, что ранее она уже была осуждена за присвоение вверенных средств. В ближайшее время дело будут рассматривать в суде.
Накануне стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении 35-летнего начальника юридического отдела МУП «Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Нижнекамска». Его обвиняют в покушении на мошенничество.
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