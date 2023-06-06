Девять из десяти казанцев соблюдают правила русского языка в рабочей переписке

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Казанцы тщательнее соблюдают правила русского языка в рабочей переписке в соцсетях и мессенджерах, чем в личных сообщениях, показал опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob.

Так, 9 из 10 казанцев утверждают, что всегда соблюдают орфографию и пунктуацию в деловом интернет-общении.



В личной переписке правил русского языка придерживаются реже (81%), но и здесь большинство старается не допускать ошибок.

Интересно, что среди мужчин меньше тех, кто всегда соблюдает правила и в деловой (85%), и в личной переписке (77%), чем среди женщин (96 и 85%, соответственно).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Старшее поколение к вопросам грамотности относится более щепетильно, чем те, кто моложе: среди горожан старше 45 в деловой переписке всегда соблюдают правила 95%, в личной — 88%, среди респондентов до 34 лет — 89 и 83% соответственно.



Чем выше уровень дохода, тем требовательнее к себе становятся казанцы: из числа опрошенных с зарплатой от 80 тыс. рублей 96% всегда грамотны в бизнес-общении, 90% — в личном, среди тех, кто зарабатывает до 50 тыс. рублей в месяц, таковых 88 и 75%, соответственно.



В феврале Госдума приняла закон, инициированный правительством России и направленный на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов. Предполагается, что закон поможет усилить контроль за соблюдением норм русского языка госслужащими и гражданами.

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Илина Хакимова