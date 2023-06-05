В Казани открыли мемориальную композицию в честь Федора Шаляпина и Максима Горького

В Казани на здании по ул. Горького, 10 открыли мемориальную композицию в честь оперного певца Федора Шаляпина и русского писателя Максима Горького. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Композиция появилась на фасаде здания музея Горького и Шаляпина. Бюст юного писателя, установленный на здании в 1967 году, дополнил бюст оперного певца.

Также на фасаде музея разместили кованое панно «Виды Казани рубежа XIX и XX веков». Автор работы — скульптор Зульфия Мухамедьянова.

В этом году в России и в Татарстане отмечается 150-летие со дня рождения оперного певца Федора Шаляпина. В феврале в Казани в его честь открыли мемориальную доску на одном из зданий по ул. Пушкина. Запланированы и другие мероприятия в его честь.

Также в этом году празднуется 155-летие Максима Горького. В Казани в честь юбилейной даты прошла первая часть фестиваля искусств «Горький +». В июле он продолжится в Нижнем Новгороде, а завершится в августе в Москве.



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Татьяна Демина