Великий русский бас: в Казани установили мемориальную доску Федору Шаляпину

В Казани в понедельник открыли мемориальную доску оперному певцу Федору Шаляпину. В руках артист держит ноты песни «Дубинушка». Сначала ее пели бурлаки, но певец первым вывел народную песню на сцену оперы.
Мемориальная доска изготовлена из бронзы, автор — скульптор Тимофей Тюрин.
Выросший в бедных закоулках Казани Федор Шаляпин вошел в число певцов, сформировавших картину всего музыкального мира первой четверти XX века. 13 февраля исполнилось 150 лет со дня его рождения.
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