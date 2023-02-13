Великий русский бас: в Казани установили мемориальную доску Федору Шаляпину

В Казани в понедельник открыли мемориальную доску оперному певцу Федору Шаляпину. В руках артист держит ноты песни «Дубинушка». Сначала ее пели бурлаки, но певец первым вывел народную песню на сцену оперы.

Мемориальная доска изготовлена из бронзы, автор — скульптор Тимофей Тюрин.



Выросший в бедных закоулках Казани Федор Шаляпин вошел в число певцов, сформировавших картину всего музыкального мира первой четверти XX века. 13 февраля исполнилось 150 лет со дня его рождения.

