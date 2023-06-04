СМИ: число жертв железнодорожной катастрофы в Индии приблизилось к 300

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В результате столкновения трех поездов в Индии погибли не менее 294 человек, сообщила газета Hindustan Times.



Число пострадавших в результате железнодорожной катастрофы в индийском штате Одиша превысило 1 тысячу человек. Состояние порядка 100 госпитализированных оценивается как критическое.

ЧП произошло рядом с городом Баласором — в нем переполнены больницы. В регион продолжают пребывать медики из других штатов. На месте инцидента ведутся восстановительные работы, в которых задействованы более 1 тысячи человек и специальная техника.

Ранее сообщалось о 288 погибших и более 800 пострадавших.

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым и упал на противоположный путь — с рельсов сошли от 10 до 12 вагонов. Позже в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате чего с рельсов сошли еще три-четыре вагона.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования в связи с трагическими последствиями столкновения поездов в штате Одиша премьеру Индии Нарендре Моди. Соболезнования выразил также папа римский Франциск.

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Маргарита Головатенко