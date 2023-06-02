Сбер и «Транснефть» подписали соглашение о партнерстве в сфере цифровых технологий

Фото: предоставлено Сбером

Сбер и ПАО «Транснефть» заключили соглашение о стратегическом партнерстве на VIII ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Документ подписали старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев и вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов.



Стороны договорились о разработке и внедрении российских технологий для импортозамещения, в том числе платформенных и облачных решений, а также технологий управления большими данными. Сотрудничество будет направлено на формирование и реализацию совместных программ, исследовательских и прикладных проектов, направленных на инновационное развитие. Также стороны планируют взаимодействие в образовательном, научно-техническом и инновационном направлениях, включая создание совместных образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также организацию стажировок.



«Соглашение о стратегическом партнерстве поможет нашим компаниям сделать еще один серьезный рывок в цифровизации и повысить эффективность всех направлений бизнеса», — отметил Андрей Белевцев.

В свою очередь, вице-президент ПАО «Транснефть» подчеркнул, что создание отечественных систем и продуктов в области ПО и ИТ — это задача национального масштаба.