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В Казани снова открыли детскую железную дорогу

22:32, 01.06.2023 1
В Казани снова открыли детскую железную дорогу
Фото: kzn.ru

В Казани снова открылась детская железная дорога. Поезда будут курсировать со среды по воскресенье до конца лета, сообщили в мэрии.

Детская железная дорога в Казани будет функционировать до 31 августа. Маршрут проходит от станции Молодежная до станции Изумрудная и обратно.

Со среды по воскресенье поезда будут отправляться в 10:00, 11:23, 14:15 и 15:38. Понедельник и вторник станут выходными днями. Проезд по железной дороге для детей и взрослых будет платным.

Детская железная дорога в Казани была открыта в 2007 году. Протяженность путей составляет 4,288 км. В настоящее время ДЖД включает в себя две станции и две платформы.

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Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктура

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 июн
    Небольшая но для детей интересно)
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