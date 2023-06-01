В Казани снова открыли детскую железную дорогу

В Казани снова открылась детская железная дорога. Поезда будут курсировать со среды по воскресенье до конца лета, сообщили в мэрии.

Детская железная дорога в Казани будет функционировать до 31 августа. Маршрут проходит от станции Молодежная до станции Изумрудная и обратно.

Со среды по воскресенье поезда будут отправляться в 10:00, 11:23, 14:15 и 15:38. Понедельник и вторник станут выходными днями. Проезд по железной дороге для детей и взрослых будет платным.

Детская железная дорога в Казани была открыта в 2007 году. Протяженность путей составляет 4,288 км. В настоящее время ДЖД включает в себя две станции и две платформы.

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Айрат Назипов