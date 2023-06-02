Эксперт: китайский аналог SWIFT выгоден для российских клиентов

Подключение к китайскому аналогу SWIFT — системе CIPS — может стать выгодным для российских пользователей. Об этом сообщила начальник департамента операций и информационных технологий ПАО «РосДорБанк» Валентина Лазуркина.

По ее словам, зачастую подключение к CIPS является одним из условий договора с банками Китая. На данный момент к системе подключены около 30 российских банков.

— Ожидается, что работа через китайский аналог SWIFT будет выгодна российским клиентам — как юридическим, так и физическим лицам, — цитирует Лазуркину Daily Moscow.

Запад ввел масштабные санкции против России после ее решения о начале спецоперации на Украине. Отключение от системы SWIFT ряда российских банков вошло в шестой санкционный пакет Евросоюза. Радикально настроенные члены ЕС, к которым относятся Польша и страны Балтии, выдвигали требования об отключении от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT еще большего числа российских банков.



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Елизавета Пуншева