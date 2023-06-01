Половина российских детей имеет аккаунты в соцсетях

Аккаунты в соцсетях имеют 55% российских детей. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующий опрос.

Отмечается, что 70% опрошенных родителей подписаны на своих детей в соцсетях. 37% респондентов рассказали, что ребенок сам рассказывает о своих любимых блогерах. Еще 24% родителей проявляют инициативу в этой теме сами, 13% никак не обсуждают подписки в социальных сетях.

Готов поддержать ребенка в случае, если он захочет заняться блогингом, 51% опрошенных. 16% к такой идее относятся нейтрально, а 9% вряд ли согласятся поддержать ребенка в таких начинаниях.

Фото: realnoevremya.ru

— Опрос показал, что половина (54%) детей не сталкивались с кибербуллингом из-за своего творчества. Каждый пятый (22%) попадал в такие ситуации несколько раз, с каждым десятым (11%) такое случалось однажды, — подчеркивается в исследовании.

Напомним, каждый двадцатый работодатель в Казани хотя бы однажды увольнял сотрудников за публикации в интернете. Интернет-активность сотрудников, которая включает в себя посты, фотографии и видео, интересует работодателей в 21% компаний.

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Елизавета Пуншева