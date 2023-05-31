В одном из поселков Мамадышского района Татарстана полностью обновят дренажную систему

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», в поселке совхоза «Мамадышский» Красногорского сельского поселения Татарстана проведут капремонт дренажной системы водоотведения за 76 млн рублей. Источником финансирования выступают федеральный и региональный бюджеты.

Согласно проектной документации, работы будут проведены на пяти различных участках. Завершить их планируют уже к 30 ноября текущего года. В стоимость также войдет подготовка площадки, установка временных зданий и сооружений, а также благоустройство территорий.

Как сказано в акте с перечнем дефектов, имеющаяся дренажная система заросла кустарником, ее трубы перебиты, а часть и вовсе выведена из строя. Что же касается стальных водопроводов, то большая часть из них покрыта коррозией или разрушена.

Подрядчик обязуется провести новые трубы, а также возвести для них необходимые укрепления и другие объекты. Кроме того, все маршруты сетей должны быть очищены от растительности.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, к концу осени в трех населенных пунктах Татарстана построят новые сети и сооружения систем водоотведения. Стоимость контракта составляет 63,8 млн рублей.

Согласно проектной документации, работы проведут на территориях населенных пунктов:

пгт. Апастово — строительство насосной станции, а также 2 767 метров сетей напорной и самотечной канализации;

поселок Юртово в Мензелинском районе — строительство 1 091 метра сетей водоотведения;

село Мингер в Сабинском районе — строительство системы водоотведения и 1 773 метров наружной канализации.

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Максим Кокунин