Казанцам приходится собирать деньги на ремонт дороги

Фото: предоставлено жителями «Солнечного города»

После многочисленных жалоб жителей казанского района «Солнечный город» на состояние внутриквартального проезда и рекомендации властей самостоятельно отремонтировать дорогу жильцы решили прислушаться к совету и начали собирать деньги на ремонт.

На сегодня энтузиасты насобирали около 68 тыс. рублей.

Один из жителей дома рассказал нашему изданию, что проезд вдоль дома №5 по улице Мидхата Булатова изначально был построен для технических целей во время строительства «Солнечного города».

— По ней [дороге] возят и водят детей в детсад «Галактика», ездят грузовики — подвозят продукты в магазины. И от нее уже ничего не осталось — ямы такие, что машины разбиваем в хлам! В домовом чате была информация о том, что наш проезд планировали ремонтировать в 2022 году, потом перенесли на 2024 год, потом и вовсе из планов вычеркнули. Не знаю, насколько она соответствует действительности, но бесконечно ждать ремонта при нынешнем дефиците автодеталей и ценах на авторемонт — себе дороже. И мы, обсудив это в домовом чате, решили скинуться кто сколько может и своими силами залатать дорогу, улучшить ситуацию хотя бы временно, — рассказал он.

Фото: предоставлено жителями «Солнечного города»

Сначала жители дома решили скинуться хотя бы по 100 рублей, однако потом взнос увеличили до 300, но некоторые вкладывались и по тысяче, и по две тыс. рублей.

Сбор средств продлится до 10 июня. Жители понимают, что суммы, которая есть сейчас — не хватит на ремонт 125 метров дороги. Некоторые жильцы также выразили желание выйти 11 июня с лопатами и принять участие в работах.

Стоит отметить, что произвести ремонт внутриквартального проезда жители микрорайона просят уже больше 10 лет. В 2013 году после жалобы в «Народный контроль» на портале «Госуслуги РТ» там, судя по фотоотчету чиновников, заделали целых три ямы. Больше ни одной жалобы чиновники с тех пор не удовлетворили, но исправно объясняли недовольным состоянием дороги, почему проблема не решается.

А в июне 2015 года заявку в «Народный контроль», в которой вновь говорилось об «ужасном состоянии дороги на въезде во двор дома №5» и о том, что такие дороги — позор для микрорайона, администрация Вахитовского и Приволжского районов «решила», сообщив заявителю, что указанная им дорога не передана на баланс райадминистрации, и послала его вместе в ООО «Управляющая компания «Солнечный город».

Фото: скрин сайта uslugi.tatarstan.ru

Однако, попытка администрации переложить проблему ремонта проезда вдоль дома №5 на собственников этого дома и отправить их с их проблемами в управляющую компанию является незаконной.

И в других регионах Российской Федерации надзорные органы такие попытки строго пресекают.



Подробнее о «ничейном» асфальте внутриквартальных дорог, отсутствии средств на благоустройство многострадального микрорайона и нерядовой инициативе жителей, оказавшихся в прямом смысле в безвыходном положении, — в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова