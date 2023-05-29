Россияне стали реже сдавать на права

В России снижается интерес к получению водительских прав. Об этом сообщает Daily Moscow со ссылкой на председателя Всероссийского общества автомобилистов Валерия Солдунова и автоэксперта Артема Бобцова.

Так, в 2022 году удостоверения получили на 12% россиян меньше, чем в 2021 году. По словам экспертов, последние 5 лет наблюдается тенденция падения интереса к вождению. В 2019 году заявления на сдачу экзаменов в ГИБДД подавали 9,5 миллионов россиян, а в 2022 это значение составило 4,5 миллионов.

Такая тенденция может быть связана с активным развитием средств индивидуальной мобильности, в том числе, электросамокатов, отметил Солдунов. Для управления ими права не требуются. Кроме того, автомобиль является дорогой вещью.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По словам Бобцова, также причиной падения интереса к сдаче на водительские права может быть наплыв мигрантов из стран Ближнего Зарубежья, которые становятся таксистами.

Напомним, в экзамен на водительские права внесли коррективы в билеты для проведения теоретического экзамена на получение водительских удостоверений на управление всеми категориями транспортных средств. В том числе в корректировки включили правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

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Елизавета Пуншева