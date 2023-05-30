Без качелей, но с камерами видеонаблюдения: в Елабуге построят детскую площадку почти за 1,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Как выяснило «Реальное время», в Елабуге построят детскую площадку стоимостью почти 1,5 млн рублей. За эту сумму подрядчику предстоит провести комплекс работ по устройству самой территории, наружного освещения и видеонаблюдения.

Согласно проектной документации, средства на строительство будут выделены из районного бюджета. При этом они будут распространяться лишь на земляные работы по обустройству самого участка, а именно — укладку поребриков. А также на установку опор наружного освещения и камер видеонаблюдения.

Выполнить эти работы необходимо в течение 10 дней с момента заключения контракта. Что касаемо самого оборудования и инвентаря, который должен появиться на этой площадке, то в проекте о нем не сообщается.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, в Казани жители дома №5 на ул. Чингиза Айтматова стали называть свой двор пляжем после его реконструкции. Им обещали красивую благоустроенную территорию, однако спустя 2 месяца после начала работ жители получили не то, что обсуждали на встрече с авторами проекта. Песком здесь засыпано около 80% территории двора, вместо детской площадки — одна горка и качели. Теперь здесь нет ранее установленных ограждений, которые не давали маленьким детям выбегать на проезжую часть, убрали скамейки и часть зеленых насаждений.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин