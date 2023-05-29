В Татарстане выросло число повреждений линий связи из-за несанкционированных земляных работ

За январь-апрель 2023 года в Татарстане зафиксировали 81 случай повреждения линий связи физическими и юридическими лицами — это на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ущерб составил 2,944 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Таттелекома», так как активизируются самовольные копатели — строители и ремонтники, занимающиеся в охранных зонах линий связи земляными работами без получения ордера на их проведение.

— Такая «экспертная» деятельность приводит к повреждению линий. В результате тысячи абонентов лишаются телекоммуникационных услуг или снижается качество предоставляемых сервисов, а оператор несет дополнительные трудозатраты и финансовые расходы на восстановление поврежденных линий. Зачастую строительные или ремонтные бригады, приступая к работам на участках, где проходят трассы подземных линий связи, не задумываются о последствиях несанкционированного вскрытия грунта, — сообщили в компании.

Так, в апреле этого года в Казани по вине водителя экскаватора, нанятого частным лицом для строительства дороги на участке в СНТ «Нарцисс», разрушены два канала кабельной канализации. В итоге жильцы домов Авиастроительного района, расположенных по улицам Беломорской, Гудованцева, Кутузова, Тэцевской, Химиков и Шатурской, остались без интернета, кабельного телевидения и IP-телефонии на 6,5 часов. Это повлекло за собой приостановку оказания порядка 2 800 услуг. Виновник отрицал свою причастность к инциденту и взял на себя ответственность только после обращения предприятия к правоохранительным органам.

Для решения подобных разработан алгоритм: сотрудники Единого центра управления и мониторинга сети фиксируют инцидент, передают информацию аварийным бригадам для выезда на место. Также параллельно направляется заявление в органы внутренних дел. В настоящее время ущерб, нанесенный компании за четыре месяца 2023 года, возмещен в досудебном порядке в размере 994 тыс. рублей, остальные случаи находятся на этапе судебных разбирательств.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».