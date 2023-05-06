Работы по монтажу наружного освещения в Татарстане выполнены на 11% от плана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Работы по монтажу наружного освещения в районах Татарстана выполнены на 11%, а их динамика составляет 8%. Об этом рассказала на совещании в Доме правительства республики руководитель Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

По ее словам, данные работы проводят такие предприятия, как МУП «ПАД Челны» (выполнено 19%), АО «Казэнерго» (выполнено 12%), ООО «СО Тозелеш» (выполнено 7%).

Что касается оборудования для благоустройства дворов, то сегодня на складе хранится 72% готовых изделий (детский и спортивный инвентарь, уличное оборудование, др.). Общая динамика по республике составляет 15%. Как отметила Зиннатуллина, старт работ по установке оборудования был дан в Казани, Набережных Челнах и Агрызском районе.

Также она сообщила, что за последние две недели от жителей поступило 551 обращение (всего с начала года поступило 2032 обращения) с просьбами обустроить их дворы. В целом уровень лояльности граждан к реализации программы «Наш двор» составляет по республике 95% (в разрезе муниципальных районов уровень лояльности колеблется от 90 до 100%), заключила она.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в марте гендиректор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков рассказывал, что для решения проблемы с недостаточным освещением казанских поселков требуется 155 миллионов рублей.



— В 2023 году запланирована установка 1 483 светильников в 39 поселках Казани. Напомню, для полного решения вопросов с освещением поселков города необходимо 155 миллионов рублей, — говорил он.

Рустам Абдулхаков напомнил, что в 2022 году в 33 казанских поселках установили 1 467 светильников. Объем финансирования превысил 43 миллиона рублей.

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Максим Кокунин