В Татарстане челнинец обвиняется в незаконном обороте специальных средств для скрытой слежки

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Набережных Челнов, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного, ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств для негласного получения информации), сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

Следствие считает, что в 2022 году челнинец заказал в Интернете несколько специальных технических средств в виде электронных часов, предназначенных для негласного сбора информации.

В октябре он выставил одно из них на продажу в своем интернет-магазине и в последующем реализовал за 5,5 тыс. рублей.

Фото: flickr.com

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — добавил Шептицкий.

В феврале прошлого года на еще одного предпринимателя из Набережных Челнов осудили за торговлю камерами для тайной слежки, а также назначили штраф. Челнинец успел продать лишь одну камеру: ее купили сотрудники полиции в ходе проведения проверочной закупки. Тогда же продавцу объяснили, что торговать таким товаром без специальной лицензии нельзя, поскольку оборудование входит в список технических средств для негласного получения информации.

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Илина Хакимова