В Казани ГИБДД взяло на контроль незаконную «парковку» на автобусной полосе по улице Глушко

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Госавтоинспекция Казани взяла на контроль ситуацию на улице Глушко — здесь на автобусной полосе с 2020 года водители незаконно паркуют автомобили, сообщили в мэрии города.



Разобраться со стихийной парковкой попросил председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков. Он указал, что оставляют машины водители большегрузов, и между ними паркуются легковушки. Незаконная стихийная парковка мешает движению и увеличивает риск ДТП с участием общественного транспорта, из-за этого увеличивается график движения автобусов.

Накануне на ул. Глушко работали экипажи ДПС и эвакуаторы. Брошенные на автобусной полосе легковые авто увезли на штрафстоянку. По государственным номерам большегрузов инспекторы установили владельцев машин: некоторых из них вызвали в отдел полиции, на других завели административные дела.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кроме специальных мероприятий Госавтоинспекции, нарушения на автобусной полосе фиксируют системы контроля «Дозор-М» и «Паркон-А», установленные в общественном транспорте.

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Маргарита Головатенко