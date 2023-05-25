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Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре 26 мая

15:38, 25.05.2023
Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре 26 мая
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане вновь ожидается ухудшение погоды — гроза, небольшой кратковременный дождь и сильный ветер. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Согласно прогнозу, вечером в четверг, 25 мая, а также ночью и днем в пятницу, 26 мая, грозы возможны местами в западных районах Татарстана. При них порывы ветра могут кратковременно усиливаться до 15—20 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сильный ветер в Татарстане прогнозировали и на 25 мая. Его порывы местами могут достигать 15—17 м/с.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра Татарстана, до конца недели в регионе сохранится жаркая погода — днем температуры будут достигать +33 градусов. Жара пойдет на спад в начале следующей семидневки.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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