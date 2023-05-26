В Альметьевске тлеющий полигон ТБО засыпали грунтом

Тлеющий полигон ТБО в Альметьевске практически полностью засыпали грунтом. Об этом заявил глава города Тимур Нагуманов.

— Продолжается работа на полигоне. За ночь удалось полностью закрыть карту грунтом. <...> Задымление здесь пока еще есть, но намного меньше уже, чем было. Сейчас вот дымятся в основном боковины, — сообщил он в своем telegram-канале.

Вчера глава Альметьевска заявил, что происшествие находится на его личном контроле. Глава города также рассказал, что для локализации пожара, отсыпки грунта, опашки леса было привлечено: 14 самосвалов, 3 экскаватора, 2 погрузчика, 2 бульдозера, 5 водовозов и 8 единиц пожарной техники.

Фото: скриншот видео

Вчера утром в ГУ МЧС России по Татарстану поступило сообщение о тлении на санкционированном полигоне, спустя два часа было объявлено о локализации тления на площади 600 квадратных метров. На место выехали экологи. Инспекторы отобрали пробы воздуха. Превышений нормы загрязняющих веществ в воздухе пока не выявлено.

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Илина Хакимова