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Reuters: США предоставят Украине новый пакет помощи на $300 млн

21:49, 25.05.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Reuters: США предоставят Украине новый пакет помощи на $300 млн
Фото: pxhere.com

США 26 мая объявит о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на $300 млн, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным СМИ, в очередной пакет военной помощи в основном войдут снаряды для вооружений, в том числе управляемые ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Фото: wikipedia.org/Rick Rzepka

В конце прошлой недели президент США Джо Байден сообщил, что размер нового пакета военной помощи Украине составит $375 млн. Средства пойдут в том числе и на обучение украинских военных.

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Маргарита Головатенко
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