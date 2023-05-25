Reuters: США предоставят Украине новый пакет помощи на $300 млн

США 26 мая объявит о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на $300 млн, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.



По данным СМИ, в очередной пакет военной помощи в основном войдут снаряды для вооружений, в том числе управляемые ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Фото: wikipedia.org/Rick Rzepka

В конце прошлой недели президент США Джо Байден сообщил, что размер нового пакета военной помощи Украине составит $375 млн. Средства пойдут в том числе и на обучение украинских военных.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко